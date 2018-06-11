За и против: насколько опасны мусоросжигательные заводы?

С 2019 года в Подмосковье вводят раздельный сбор мусора. Около 15 млрд рублей вложит «РТ-Инвест», входящая в госкорпорацию «Ростех» , в строительство семи мусороперерабатывающих предприятий и одного комплекса промсортировки в Московской области.

Отсутствие сортировки, нарушения в работе полигонов ТБО и строительство мусоросжигательных заводов, потенциально опасных для здоровья, стали в последнее время больными темами для огромного числа россиян. Так, жители Наро-Фоминского района Подмосковья, где рядом с городом, дачами и перинатальным центром построят мусоросжигательный завод, активно протестуют почти год. Но протесты граждан, по их словам, не замечают.

Застройщик — компания «РТ-Инвест» — еще в ноябре 2017 года, несмотря на протесты местных жителей, вырубила лес под мусоросжигательный завод рядом с деревней Могутово. На общественных слушаниях в конце апреля общественности представили проект швейцарско-японской фирмы Hitachi Zosen Inova AG как экологически безопасный. Но люди недовольны по многим причинам.

Например, один из активистов из инициативной группы по приглашению «РТ-Инвест» съездил в Швейцарию , где посмотрел завод, расположенный в Альпах, рядом с деревней, в экологически чистом месте. Но он сообщил, что в России якобы реализуется другой проект, отличающийся по объемам выбросов. Говорит руководитель инициативной группы местная жительница Надежда Ефимова:

«У нас оценка воздействия на окружающую среду — общественные слушания были, и документация выкладывалась для свободного доступа. В год там вредные выбросы, хотя они говорят, что все будет чисто и хорошо, там водяной пар будет — 182 килограмма ртути, таллий, 13 тонн керосина, 16 видов диоксинов. Сам завод строится посреди лесов Гослесфонда. Туда попасть, проверить как-то, мониторинг какой-то вести будет совершенно невозможно. Зола и шлак. Мусор за 700 тысяч тонн будет приезжать на завод, а 263 тысячи тонны уезжать на три тысячи километров в Томск. У нас в полуторакилометровой зоне проживают 30 тысяч человек». ​

Кстати, каким образом в процессе сжигания могут образоваться 13 тонн керосина, которые спокойно вылетят в трубу, а в день это примерно 30-40 литров, активисты не поясняют. Вызывают вопросы и некоторые другие выложенные ими в интернете нюансы, связанные с химией.

Экологи, выступая против завода, говорят о необходимости глубокой сортировки мусора перед сжиганием, которой в России пока нет, и о токсичной золе, которую нужно будет захоранивать. Однако гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов заявил, что переработка будет. Завод перед сжиганием обязан исполнять предписанную схему, а это раздельный сбор мусора или сортировка. В год в Рузском кластере образуется около 700 тысяч тонн отходов. Из них будет получаться порядка 90 тысяч тонн вторичных фракций. Компостировать будут 200 тысяч. И еще 400 тысяч отправят на мусоросжигательный завод, поясняет Андрей Шипелов:

— Этот самый современный завод будет перерабатывать 700 тысяч тонн в год. Это те отходы, которые предварительно прошли сортировочную линию, из них были извлечены полезные фракции и уже извлечены опасные отходы. На завод будут поступать исключительно хвосты после раздельного сбора и сортировки.

— Может быть, есть какие-то цифры о выбросах непосредственно в атмосферу?

— Завод абсолютно безопасен для здоровья населения. Это абсолютно экологически чистый объект. Примера негативного влияния не знаю, может быть, пять работающих легковых автомобилей. Это подтверждают материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Кроме того, ранее «РТ-Инвест» заявляла о строительстве предприятия, которое будет разлагать золу и шлаки после сжигания до нулевого уровня опасности. Образовавшийся материал будут использовать в строительстве дорог.

Опасения жителей о несвоевременной смене фильтров на заводе Андрей Шипелов также назвал необоснованными. По его словам, это высокотехнологичное компьютеризированное предприятие. В случае заполнения фильтра произойдет автоматическая остановка работы завода. Но жители не верят ни бизнесу, ни власти.

В свое время так же вели себя европейцы при строительстве первых заводов. Но если там они безопасны для населения, почему у нас должно быть иначе? Ведь технологии одинаковые, задается вопросом гендиректор компании «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк:

«Культура производства и эксплуатации объекта, физика, химия одинаковы на территории всей этой планеты. Если это работает там, то должно работать и в другом месте при должном уходе. Там это достаточно устоявшаяся отрасль — не просто законодательно описана, но и с практикой технической и социальной в том числе. Если покопать периоды согласования строительства этих заводов, были так же недовольны граждане. Что-то изменяется, вдруг что-то пойдет не так».

В этой истории несомненно одно: дачи и участки в Могутово и поблизости после строительства мусоросжигательного завода существенно подешевеют. И пугающие заявления активистов сыграют в этом обвале не последнюю роль.