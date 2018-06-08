О проблемах экологии поговорили в библиотеке на Трофимова

Мероприятие «Природу в обиду не дадим» прошло 5 июня в библиотеке № 121, которая расположена на улице Трофимова. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— В очередной раз библиотека обратилась к животрепещущей теме загрязнения окружающей среды. Библиотекарь вместе с детьми в игровой форме рассмотрели и проанализировали основные экологические проблемы, которые касаются любого из нас. Каждый хотел поделиться советами, как он экономит воду, бережет и не загрязняет нашу дорогую природу, — сообщил Тепляков.

Мероприятие проходило по адресу улица Трофимова, дом 15. (ео)