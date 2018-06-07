Ещё
В РАН назвали главную опасность для Волги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РАН назвали главную опасность для Волги 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
НСН узнала у научного руководителя Института водных проблем РАН, существует ли опасность потерять Волгу.
В ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина была поднята проблема обмеления Волги. По словам главы государства, ситуация в этом вопросе изменилась к лучшему. НСН узнала у научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, существует ли опасность потерять Волгу.
«Опасности потерять Волгу нет. Это все сказки, страшилки, которые непонятно кто и зачем распространяет. В волжском бассейне было несколько маловодных лет подряд. Но волжское маловодье закончилось уже в прошлом году, и сейчас уж скорее обратная картина — слишком высокий паводок. Так что никаких опасностей насчет обеления Волги сейчас у нас нет. У многих рек наблюдается естественная периодичность. Много лет подряд, по крайней мере лет семь, было сильное маловодье на Дону. А этот год, видимо, переломный, и я надеюсь, мы от маловодных лет перейдем к серии многоводных. Сток Дона очень резко сократился, это вызвало очень серьезные проблемы и с судоходством, и с мелиорацией, и с водоснабжением населения. Но в этом году ситуация радикально изменилась», — подчеркнул он.
По словам гидролога, с Волгой главная проблема у нас — это загрязнение реки.
«Решением правительства в прошлом году был утвержден паспорт приоритетного национального проекта «Оздоровление Волги», который как раз направлен на решение этой проблемы. Это очень серьезный проект, рассчитанный до 2025 года. Институт водных проблем РАН отвечает за научную часть, а основная часть средств направлена на создание очистных сооружений на предприятиях, городах. И мы рассчитываем, что реализация этого проекта, при условии, что он будет профинансирован полностью, даст к 2025 году очень существенный позитивный результат», — сказал он.
Ранее среди основных причин обмеления Волги наряду с природными условиями назывались неконтролируемая добыча песка в русле, вырубка лесов по берегам, а также неравномерные сбросы воды на ГЭС.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эколог: От Путина скрывают, что современных перерабатывающих заводов у нас нет! Что мешает России отказаться от пластика. Мнение эколога Крым включен в ТОП-10 экологически чистых регионов России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правительство определилось с пенсионным возрастом222
Угроза Путина Киеву, «чудеса» для россиян и другие события дня65
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад232
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой613
Лазарева призналась в неизлечимой болезни66
Видео
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
03:40
Правительство определилось с пенсионным возрастом
Личный счет
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
Шоу-бизнес
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
01:01
Украина закрыла часть еще одного моря
Войска Армия
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение