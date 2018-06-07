В РАН назвали главную опасность для Волги

НСН узнала у научного руководителя Института водных проблем РАН , существует ли опасность потерять Волгу.

В ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина была поднята проблема обмеления Волги. По словам главы государства, ситуация в этом вопросе изменилась к лучшему. НСН узнала у научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, существует ли опасность потерять Волгу.

«Опасности потерять Волгу нет. Это все сказки, страшилки, которые непонятно кто и зачем распространяет. В волжском бассейне было несколько маловодных лет подряд. Но волжское маловодье закончилось уже в прошлом году, и сейчас уж скорее обратная картина — слишком высокий паводок. Так что никаких опасностей насчет обеления Волги сейчас у нас нет. У многих рек наблюдается естественная периодичность. Много лет подряд, по крайней мере лет семь, было сильное маловодье на Дону. А этот год, видимо, переломный, и я надеюсь, мы от маловодных лет перейдем к серии многоводных. Сток Дона очень резко сократился, это вызвало очень серьезные проблемы и с судоходством, и с мелиорацией, и с водоснабжением населения. Но в этом году ситуация радикально изменилась», — подчеркнул он.

По словам гидролога, с Волгой главная проблема у нас — это загрязнение реки.

«Решением правительства в прошлом году был утвержден паспорт приоритетного национального проекта «Оздоровление Волги», который как раз направлен на решение этой проблемы. Это очень серьезный проект, рассчитанный до 2025 года. Институт водных проблем РАН отвечает за научную часть, а основная часть средств направлена на создание очистных сооружений на предприятиях, городах. И мы рассчитываем, что реализация этого проекта, при условии, что он будет профинансирован полностью, даст к 2025 году очень существенный позитивный результат», — сказал он.

Ранее среди основных причин обмеления Волги наряду с природными условиями назывались неконтролируемая добыча песка в русле, вырубка лесов по берегам, а также неравномерные сбросы воды на ГЭС.