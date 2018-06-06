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В Кузьминках отпразднуют День эколога
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В Кузьминках отпразднуют День эколога 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В четверг, 7 июня, занятия в «Зеленой школе мельника Кузьмы» будут посвящены Дню эколога. Дети увидят тематический мультфильм, поиграют в развивающие игры.
— День в школе начнется с утренней зарядки. Затем детей ждет мастер-класс «Коллективная картина. Фантазии на тему природы» и игра «Исследователи парка», — рассказали в школе.
Занятие начнется в 11.00 по адресу: ул. Кузьминская, д. 10. Записаться можно по телефону 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на почту kuzeco@yandex.ru. Участие бесплатное. Возрастная категория: 5–12 лет. (ск)
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