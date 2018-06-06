В «Лужниках» и на «Спартаке» установили специальный контроль за загрязнением воздуха

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский рассказал об экологических мероприятиях в период проведения чемпионата мира. — Дополнительно высажены 10 гектаров зеленых растений вблизи объектов чемпионата. Загрязнение воздуха за последние годы заметно снизилось. Устаревшие заводы закрыты или модернизированы. Вода в реках и озерах Москвы улучшается постоянно. Ведется необходимый мониторинг состояния окружающей среды. На стадионах «Лужники» и "Спартак" установлены дополнительные станции, которые будут в режиме реального времени контролировать загрязнение воздуха, в том числе во время матчей. ( Филипп ПАПЕНКОВ Все о чемпионате мира по футболу-2018 Чемпионат мира-2018: все о сборной России