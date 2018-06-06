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В «Лужниках» и на «Спартаке» установили специальный контроль за загрязнением воздуха
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В «Лужниках» и на «Спартаке» установили специальный контроль за загрязнением воздуха 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский рассказал об экологических мероприятиях в период проведения чемпионата мира.
— Дополнительно высажены 10 гектаров зеленых растений вблизи объектов чемпионата. Загрязнение воздуха за последние годы заметно снизилось. Устаревшие заводы закрыты или модернизированы. Вода в реках и озерах Москвы улучшается постоянно. Ведется необходимый мониторинг состояния окружающей среды. На стадионах «Лужники» и "Спартак" установлены дополнительные станции, которые будут в режиме реального времени контролировать загрязнение воздуха, в том числе во время матчей. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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