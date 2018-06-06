Общественная палата РФ наградила «ФедералПресс» за успешную работу в экологической повестке

Участники заседания обсудили многие экологические проблемы в контексте консолидации ресурсов для их решения. Часть вопросов вызвала оживленную дискуссию. Однако в одном тезисе почти все эксперты сошлись единогласно: роль объединения усилий власти, общественности и СМИ в решении экологических проблем в современных условиях чрезвычайно важна.

В этой связи Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев особо отметил успешный опыт реализации Экологического пресс-центра, как проекта, играющего значительную роль в в части формирования экологически ответственной культуры в обществе.

Соответствующую благодарность от Общественной палаты РФ из рук Валерия Фадеева получил Иван Еремин , генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» , являющегося одним из главных партнеров Экологического пресс-центра. Наградой был отмечен его вклад в сохранение благополучной экологической обстановки, охрану окружающей среды и реализацию эффективных экологических мероприятий.