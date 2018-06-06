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Общественная палата РФ наградила «ФедералПресс» за успешную работу в экологической повестке
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Общественная палата РФ наградила «ФедералПресс» за успешную работу в экологической повестке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Участники заседания обсудили многие экологические проблемы в контексте консолидации ресурсов для их решения. Часть вопросов вызвала оживленную дискуссию. Однако в одном тезисе почти все эксперты сошлись единогласно: роль объединения усилий власти, общественности и СМИ в решении экологических проблем в современных условиях чрезвычайно важна.
В этой связи Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев особо отметил успешный опыт реализации Экологического пресс-центра, как проекта, играющего значительную роль в в части формирования экологически ответственной культуры в обществе.
Соответствующую благодарность от Общественной палаты РФ из рук Валерия Фадеева получил Иван Еремин, генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс», являющегося одним из главных партнеров Экологического пресс-центра. Наградой был отмечен его вклад в сохранение благополучной экологической обстановки, охрану окружающей среды и реализацию эффективных экологических мероприятий.
Также благодарственные письма от Общественной палаты РФ получили первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и другие представители общественности, науки и экспертного сообщества.
Напомним, в декабре прошлого года между Общественной палатой РФ и «ФедералПресс» было подписано соглашение об информационном сотрудничестве в рамках Экологического пресс-центра. Это совместный проект медиахолдинга и ОП РФ, представляющий собой площадку, призванную качественно повысить уровень информированности общества в вопросах экологии и аккумулировать объективную информацию, экспертные оценки, аналитические материалы и статистические данные о состоянии окружающей среды.
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