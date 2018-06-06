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«Зелёный фронт»: из-за поломки шлюза обмелело Виштынецкое озеро
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«Зелёный фронт»: из-за поломки шлюза обмелело Виштынецкое озеро 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области обмелело самое крупное озеро — Виштынецкое. Снижение уровня воды произошло из-за поломки шлюза у реки Писсы, сообщили в экологической общественной организации «Зелёный фронт».
Гидротехническое сооружение было повреждено прошлой зимой, пока отремонтировать его некому. По мнению руководителя «Зелёного фронта» Олега Иванова, подобное экологическое происшествие опасно тем, что Виштынецкое озеро — трансграничный водный объект.
"Примерно 70% принадлежит России и около 30% — Литве. Совместный режим использования Виштынецкого озера должен находиться на постоянном контроле, и, конечно, снижение уровня воды в озере из-за неисправности гидротехнических сооружений недопустимо", — отметил Олег Иванов.
Площадь Виштынецкого озера составляет около 18 квадратных километров, максимальная глубина — 54 метра. По водоёму проходит государственная граница между Литвой и Россией. Виштынецкое озеро с 1975 года является памятником природы.
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