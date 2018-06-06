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В Самарской области выберут оператора по обращению с отходами до 6 августа
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В Самарской области выберут оператора по обращению с отходами до 6 августа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 6 июн — РИА Новости. В Самарской области объявят конкурс для выбора регионального оператора по обращению с отходами и заключат с победителем торгов соответствующее соглашение до 6 августа 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Согласно дорожной карте, проведение конкурсного отбора, регулирование тарифа и заключение соглашения между региональным оператором и правительством Самарской области предусмотрено до 6 августа 2018 года с учетом требований ФЗ «Об отходах производства и потребления», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся работы по подготовке документации об отборе регионального оператора. Самарская область была одной из первых десяти регионов России, в которых утвердили территориальную схему обращения с отходами (еще в сентябре 2016 года), однако позже ее пришлось актуализировать.
4 июня глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что Самарская область и еще шесть субъектов РФ, в том числе Москва, срывают реализацию мусорной реформы, поскольку не запустили в установленный срок конкурсную процедуру по выбору региональных операторов. Кроме того, указанные субъекты не провели публичные обсуждения территориальных схем размещения отходов.
В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры стимулирования предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. Планировалось, что соглашения с региональными операторами по обращению с отходами все регионы заключат к 1 мая, но в установленные сроки документы были подготовлены лишь в 69 субъектах страны.
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