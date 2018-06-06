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РЖД снизит выбросы и сократит использование полиэтиленовых пакетов
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РЖД снизит выбросы и сократит использование полиэтиленовых пакетов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В 2018 году "РЖД" планируют снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2% и сократить на 10% использование полиэтиленовых пакетов в хозяйственной деятельности, говорится в сообщении компании.
5 июня на всей сети железных дорог России ежегодно проводится Всемирный день охраны окружающей среды. В рамках праздника ОАО «РЖД» утвердило экологическую стратегию до 2030 года.
"В 2018 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2%, сбросы загрязненных сточных вод в окружающую среду — на 3%. Также на 10% сократится использование полиэтиленовых пакетов в хозяйственной деятельности подразделений филиалов ОАО «РЖД», — уточнили в пресс-службе компании.
Помимо этого в текущем году будут ликвидированы девять объектов накопленного экологического ущерба и 79 объектов, на которых загрязнение продолжается. Также предусматривается выполнение комплекса мероприятий для снижения шумового воздействия на окружающую среду.
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