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В «Лосином острове» отметили День эколога
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В «Лосином острове» отметили День эколога 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В детском экологическом центре «Красная сосна», расположенном на территории национального парка «Лосиный остров» состоялась празднично-познавательная программа, посвященная экологическому празднику.
В рамках программы «День эколога», а праздник отмечали 5 июня, для посетителей центра были организованы различные мастер-классы. Детей и взрослых специалисты экологического центра учили изготавливать разнообразных лосей из подручных и природных материалов, создавать яркие плакаты на экологические темы. Помимо этого участники праздника посетили уголок «Живой природы», где познакомились с местными обитателями национального парка.
В конце праздника каждый участник получил подарок от национального парка «Лосиный остров».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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