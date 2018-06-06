В «Лосином острове» отметили День эколога

В детском экологическом центре «Красная сосна», расположенном на территории национального парка «Лосиный остров» состоялась празднично-познавательная программа, посвященная экологическому празднику.

В рамках программы «День эколога», а праздник отмечали 5 июня, для посетителей центра были организованы различные мастер-классы. Детей и взрослых специалисты экологического центра учили изготавливать разнообразных лосей из подручных и природных материалов, создавать яркие плакаты на экологические темы. Помимо этого участники праздника посетили уголок «Живой природы», где познакомились с местными обитателями национального парка.

В конце праздника каждый участник получил подарок от национального парка «Лосиный остров».