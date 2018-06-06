Уголовное дело возбудили в Якутии из-за загрязнения Лены нефтепродуктами

МОСКВА , 6 июня. / ТАСС /. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки Лена отходами нефтепродуктов, ущерб от которого превысил 9 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды") на основании материалов проверки, проведенной транспортной прокуратуры совместно со специалистами Росприроднадзора", — сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, в мае в районе Якутска утилизировали находившееся на берегу судно «Нефтесборщик-504». При этом оно не было очищено от отходов нефтепродуктов, хранившихся в трюмах. В результате, при сезонном подъеме уровня воды в Лене вода затопила разрезанное судно, и нефтепродукты попали в реку. Согласно расчету регионального управления Росприроднадзора, ущерб, нанесенный реке, превысил 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что утечка нефтепродуктов в порту Якутска на реке Лена произошла 13 мая. Площадь загрязнения составляла порядка 500 кв. м. Разлив нефтепродуктов мог привести к остановке городского водозабора, поэтому жителям рекомендовали запастись питьевой водой.