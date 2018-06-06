Первым общественным экоинспекторам Минприроды РФ вручили удостоверения

Ранее министерство разработало правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды и утвердило соответствующий приказ.

Главная задача — создать систему народного экологического контроля, обеспечить возможности участия граждан в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды.

Экодружинники будут оказывать содействие Росприроднадзору в фиксации нарушений, они смогут контролировать соблюдение требований законодательства как в составе рабочих групп и комиссий, так и самостоятельно.

Поручение об усилении роли общественности в природоохранном контроле было одним из первых после вступления в должность главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина

"Системная работа с общественным контролем должна выйти на новый уровень эффективности во всех субъектах Российской Федерации", — подчеркивает Кобылкин.