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Гутенев: экология — одно из приоритетных направлений политики страны
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Гутенев: экология — одно из приоритетных направлений политики страны 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом рассказал координатор центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, сообщается на официальном сайте ОНФ.
"Достижение поставленных главой государства целей и задач возможно при объединении усилий не только профессионального сообщества, то есть государственных природоохранных учреждений всех уровней, общественных экологических организаций, но и простых граждан, которым небезразлично экологическое благополучие страны", — отметил Гутенев.
Также Гутенев поздравил всех причастных с Днем эколога, который совпадает с Всемирным днем окружающей среды — эти праздники ежегодно отмечаются 5 июля.
"В первую очередь хочу поздравить всех причастных к делу сохранения окружающей среды — от именитых ученых, специалистов разных уровней, профессионалов своего дела с многолетним стажем работы до волонтеров, экспертов и активистов центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса — с праздником", — сказал Гутенев и добавил, что экологическое направление деятельности Общероссийского народного фронта с каждым годом расширяется и охватывает новые значимые сферы.
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