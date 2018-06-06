Гутенев: экология — одно из приоритетных направлений политики страны

Об этом рассказал координатор центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев , сообщается на официальном сайте ОНФ.

"Достижение поставленных главой государства целей и задач возможно при объединении усилий не только профессионального сообщества, то есть государственных природоохранных учреждений всех уровней, общественных экологических организаций, но и простых граждан, которым небезразлично экологическое благополучие страны", — отметил Гутенев.

Также Гутенев поздравил всех причастных с Днем эколога, который совпадает с Всемирным днем окружающей среды — эти праздники ежегодно отмечаются 5 июля.

"В первую очередь хочу поздравить всех причастных к делу сохранения окружающей среды — от именитых ученых, специалистов разных уровней, профессионалов своего дела с многолетним стажем работы до волонтеров, экспертов и активистов центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса — с праздником", — сказал Гутенев и добавил, что экологическое направление деятельности Общероссийского народного фронта с каждым годом расширяется и охватывает новые значимые сферы.