Прокуратура заставила Курганского закрыть Тереховицкую свалку

Прокуратура Владимирской области отреагировала на публикации «ТВ-МИГ» на экологическую тему. В мае этого года мы дважды писали о незаконном вывозе мусора на территорию Тереховицкой свалки в Камешковском районе, закрытой по решению суда (подробнее — в статьях «На свалку в Тереховицах незаконно возят мусор» и «Свалку в Тереховицах опять открыли: куда смотрит прокуратура ?».

Прокуроры выехали на место и зафиксировали факт вывоза ТБО на территорию бывшей свалки, которая по решению Камешковского районного суда от 30 апреля 2014 года закрыта. В том же решении на районную администрацию было возложена обязанность разработать проект рекультивации свалки и организовать ее проведение. Вот только, как мы уже сообщали, на проведение работ по рекультивации местная администрация уже четвертый год не может изыскать средства (на эти цели, по подсчетам главы администрации Камешковского района Анатолия Курганского, требуется около 20 млн рублей).

Напомним, что 7 мая 2018 года депутат Камешковского райсовета Дмитрий Бутряков лично поймал на Тереховцкой свалке мусоровоз.

После этого на въезде на бывшую свалку трактором выкопали небольшую канавку, однако уже на следующий день неизвестные лица засыпали канаву несколькими самосвалами щебенки и на территории закрытой свалки вновь выросли горы свежего мусора.

Только прокурорам удалось заставить районного главу Анатолия Курганского хотя бы частично исполнить решение суда.

«В ходе выездной проверки в мае 2018 года установлено, что в настоящее время на свалку продолжается завоз отходов. Результаты проверки свидетельствуют о том, что администрация Камешковского района в нарушение требований действующего законодательства допустила размещение отходов на закрытой, не внесенной в государственный реестр размещения отходов свалке ТБО, не приняла достаточных мер по защите земель от захламления отходами производства и потребления, а также по рекультивации нарушенных земель», — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской область.

Главе администрации Камешковского района Анатолию Курганскому было внесено представление об устранении нарушений закона. На акт прокурора Курганский отреагировал в мгновение ока. Как сообщили нам депутаты райсовета, на свалку тут же прибыла мощная техника. На этот раз на въезде вырыли настоящую глубокую траншею, кроме того, для препятствования заезда мусоровозов перед канавой кинули несколько бетонных блоков.