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Экологи приглашают студентов в качестве волонтеров
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Экологи приглашают студентов в качестве волонтеров
Все новости Новосибирской области
53 минуты назад
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Об этом было сообщено на областной экологической конференции «Волонтерское движение и экологическая безопасность».
Опубликовано в
газете «Советская Сибирь»
№23 от 6 июня 2018 года
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