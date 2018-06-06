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Экологи приглашают студентов в качестве волонтеров
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Экологи приглашают студентов в качестве волонтеров 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Об этом было сообщено на областной экологической конференции «Волонтерское движение и экологическая безопасность».
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №23 от 6 июня 2018 года
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