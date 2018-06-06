Прокуратура: выброс загрязняющих веществ на мусорном полигоне в Круглово превышает норму

Природоохранная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения санитарных правил на мусорном полигоне в Круглово. В частности, на его территории оказалось превышено содержание загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

Во время проверки было выявлено, что на полигоне не контролируют состав поступающих отходов. Кроме того, у мест разгрузки и складирования ТБО не установлены сетчатые ограждения, которые не позволяли бы разлетаться мелкому мусору, из-за чего часть отходов оказалась за пределами полигона.

Руководство предприятия не согласовало с Роспотребнадзором проверку состояния грунтовых вод, не учитывается содержание в них таких веществ, как ртуть, цианиды, нитриты и нитраты. Состояние почвы также контролируется не полностью — в частности, совсем не отслеживается степень радиационного загрязнения. Кроме того, проверка установила, что предприятие не следует требованиям законодательства об отходах производства и потребления. В рамках производственного контроля выяснилось, что на полигоне превышены показатели загрязняющих веществ. В связи с изложенным директору ГП КО «ЕСОО», эксплуатирующего полигон, внесено представление. В отношении юридического лица и ответственного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3, ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.7, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Жители Зеленоградского округа жаловались на «отвратительный запах» и стремительный рост объёмов мусора на полигоне в Круглово после закрытия свалки в микрорайоне Космодемьянского. В начале мая полигон узаконили.