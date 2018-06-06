Ещё
Прокуратура: выброс загрязняющих веществ на мусорном полигоне в Круглово превышает норму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура: выброс загрязняющих веществ на мусорном полигоне в Круглово превышает норму 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Природоохранная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения санитарных правил на мусорном полигоне в Круглово. В частности, на его территории оказалось превышено содержание загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.
Во время проверки было выявлено, что на полигоне не контролируют состав поступающих отходов. Кроме того, у мест разгрузки и складирования ТБО не установлены сетчатые ограждения, которые не позволяли бы разлетаться мелкому мусору, из-за чего часть отходов оказалась за пределами полигона.
Руководство предприятия не согласовало с Роспотребнадзором проверку состояния грунтовых вод, не учитывается содержание в них таких веществ, как ртуть, цианиды, нитриты и нитраты. Состояние почвы также контролируется не полностью — в частности, совсем не отслеживается степень радиационного загрязнения. Кроме того, проверка установила, что предприятие не следует требованиям законодательства об отходах производства и потребления. В рамках производственного контроля выяснилось, что на полигоне превышены показатели загрязняющих веществ. В связи с изложенным директору ГП КО «ЕСОО», эксплуатирующего полигон, внесено представление. В отношении юридического лица и ответственного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3, ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.7, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Жители Зеленоградского округа жаловались на «отвратительный запах» и стремительный рост объёмов мусора на полигоне в Круглово после закрытия свалки в микрорайоне Космодемьянского. В начале мая полигон узаконили.
Клопс.Ru: последние новости
В Калининграде активисты обнаружили незаконную свалку возле завода "Янтарь" Банки России будут блокировать карты клиентов при сомнительных платежах РБК: Бренд "Евросеть" ликвидируют в течение года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря116
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»333
«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко307
Киселев опять стал посмешищем33
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине1711
Видео
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:29
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря
Армия Оружие
06:31
Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом
Общество
01:38
Чиновник оправдался за раздевание на ЕГЭ
Общество
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
01:13
Путин рассказал, с кем пил водку
Политика
04:00
На месте нового ЧП в Чернобыле нашли факелы
Пожары Катастрофы
01:00
«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко
Политика Общество
01:39
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине
Шоу-бизнес В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение