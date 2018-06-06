Освоение пещер Свердловской области может стать перспективным направлением развития туризма в регионе

II Межрегиональная научно-практическая конференция на тему «Организационные и экологические аспекты эксплуатации пещер в целях туризма» состоялась на базе природного парка «Оленьи ручьи».

Спелеологи, ученые, экологи, экскурсоводы Свердловской, Челябинской областей, Пермского края республики Башкортостан , а также представители комиссии по охране и использованию пещер Российского Союза спелеологов обсудили перспективы создания качественных экскурсионных спелео-маршрутов.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Свердловской области, самое большое количество пещер — около 60, расположено в природном парке Оленьи ручьи. В частности, здесь находятся такие крупные пещеры, как Дружба, Аракаевская, Катникова и другие.

Один из основателей науки «Экология» — академик Владимир Большаков отметил тенденцию осознания важности эксплуатации пещер и других природных объектов с точки зрения экологии, а также обратил внимание на необходимость экологического просвещение населения.

Участники конференции приняли резолюцию, в которой обозначили необходимость сотрудничества спелеологов, ученых, сотрудников администраций ООПТ, спасателей, представителей турфирм и организаторов туров и экскурсий в пещеры в вопросах рационального и бережного использования пещер в целях туризма.

Обозначена необходимость повышать уровень осведомленности людей о подземном мире, знакомить туристов с правилами техники безопасности и поведения в пещерах, повышать экологическую грамотность населения, проводить мероприятия и акции по очистке пещер и прилегающих к ним территорий от мусора и загрязнений.