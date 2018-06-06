Городской закон о диких животных в Москве целесообразно принимать после федерального

«В связи с тем, что в Госдуме РФ находится на рассмотрении проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными», который регулирует отношения в данной области, в том числе обращение с дикими, домашними, служебными, потенциально опасными породами собак, устанавливает требования к их содержанию, использованию, выгулу, оптимально будет дождаться его утверждения, а уже после этого принимать наш региональный закон», — заключил Шапошников.

Он отметил, что законопроект о диких животных в Мосгордуме обсуждался неоднократно, и у депутатов уже есть определенные наработки.

«Так, в апреле прошлого года состоялось заседание комиссии столичного парламента по экологической политике, на котором обсуждались результаты краудсорсинг-проекта «Дикие животные в городе». В итоге департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рекомендовано включить в проект закона «О животном мире в городе Москве» предложения москвичей, высказанные в ходе краудсорсинг-проекта и поддержанные экспертами», — сказал Шапошников.

По его словам, в числе предложений значится установление правового статуса диких животных и тех, которые разведены в неволе, занесены в Красную книгу города Москвы, а также статуса новых редких видов животных, выявленных на территории города в 2001-2014 годах. Также предлагается установить меры охраны для каждого вида.

«Также необходимо предусмотреть нормы, направленные на ограничение изъятия из естественной среды обитания диких животных и максимальный выпуск в естественную среду обитания изъятых из незаконного владения и содержащихся в центрах передержки диких животных. Помимо этого, следует организовать учет и ведение реестра содержащихся в неволе диких животных на территории Москвы, определить требования к их содержанию в многоквартирных домах, ограничения и запреты, повышение ответственности владельцев, а также перечень отдельных видов опасных диких животных, содержание которых запрещено в многоквартирных домах», — сказал Шапошников.

По его словам, эксперты также отметили, что в законе нужно прописать требования к содержанию животных в общественных местах: определить список таких мест и разрешенный перечень животных, установить правила их содержания, усилить за этим контроль и повысить ответственность владельцев. Кроме того, предлагается разработать московский стандарт содержания диких животных в контактных зоопарках.

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