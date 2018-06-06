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По требованию прокуратуры в Куньинской волости убрали стихийную свалку
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По требованию прокуратуры в Куньинской волости убрали стихийную свалку 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Куньинского района провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления, сообщили в прокуратуре Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий с выездом на место возле кладбища рядом с деревней Кресты Куньинской волости обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.
При этом свалка образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации сельского поселения «Куньинская волость».
В этой связи прокурором района в адрес главы администрации сельского поселения «Куньинская волость» внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, несанкционированная свалка в деревне Кресты ликвидирована.
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