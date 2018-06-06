Экология против бюрократии. В Общественной палате прошел форум «Сохраним природу вместе»

Общественная палата в день окружающей среды стала дискуссионной площадкой, где были, не только обозначены экологические проблемы сегодняшнего дня, но и озвучены конкретные предложения по их решению. Все они будут направлены в законодательные и исполнительные органы власти. Экология стала такой же жизнеопределяющей темой в последнее время, как экономика. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев отметил, что у граждан сегодня подорвано доверие к власти по части экологической политики. И это не вина людей.

«Сегодняшние меры неэффективны. Проблемы мусора, например, превратились в социальные и политические. Если нет доверия общества к власти, то это проблема власти. Обвинять людей, которые протестуют против полигонов и мусоросжигательных заводов нельзя», — заявил Фадеев.

Свалки — далеко не единственная экологическая проблема в стране, но она стала лакмусовой бумагой, которая показывает реальный уровень коммуникации граждан и власти на местах. Бюрократический аппарат остается главной препоной на пути к оздоровлению нашей экологии. В целях обеспечения более эффективной связи гражданского общества и чиновников Общественная палата создает координационный совет по экологической безопасности, куда войдут руководители общественных советов при министерствах и ведомствах, связанных с охраной окружающей среды. Возглавит совет сам Валерий Фадеев, а ответственный секретарем станет Председатель комиссии ОП РФ по экологии и защите охране окружающей среды Альбина Дударева

Альбина Дударева также отметила, что люди, проживающие в зонах экологических конфликтов действительно не доверяют власти на местах, когда речь идет о полигонах или мусоросжигательных заводах. По ее словам, попытка передачи мусорной отрасли в частные руки провалилась. На эксперимент, который длится уже 6 лет, было потрачено более 140 миллиардов рублей, а объектов инфрастурктуры нет даже в проектных планах.

«Попытка организации отдельных проектов в ЦФО не состоялась. Очень много презентаций, планов, институтов. Инфраструктуры нет. Субъекты столкнулись с протестами против любого строительства. Перспектив притока инвестиций в эту отрасль тоже нет. Стать региональным оператором и собирать деньги с населения — всегда пожалуйста. А строить объекты — нет. Идет межведомственная конкуренция за то, кто будет отвечать за финансовые потоки», — отметила Дударева.

Дударева вновь выступила с предложением передачи отрасли обращения с отходами в государственные руки, а также создания экотехнопарков под общественным контролем.

В ходе круглых столов граждане смогли непосредственно поучаствовать в дискуссии. Так, на площадке, посвященной социально-экологическим конфликтам, выступали активисты Подмосковья Владимирской области , Татрстана. Многих объединяет проблема мусоросжигательных заводов. Напомним, что в Московской области ожидается появление четырех МСЗ, а в Татарстане одного. И все это сопровождается акциями протеста.

«Попытка выйти на переговоры с властью не привела к успеху. Появилось движение против мусоросжигательных заводов. Полтора года люди пытаются выйти на Минниханова. Никакого диалога с ним нет. Мы 70 дней стояли с одиночными пикетами. Начались задержания активистов. При этом мы действуем исключительно в рамках закона», — рассказала одна из активисток Казань

Помимо проблем мусора эксперты и политики обратили внимание сохранению водных ресурсов, лесных массивов, арктической зоны. Но, по мнению руководства ОП РФ, все это не удастся решить без молодежи. Валерий Фадеев в беседе с журналистами отметил, что молодых людей привлекать к экологической работе не надо, потому что они уже давно задействованы в сфере охраны окружающей среды и сами подключают к своей деятельности старшие поколения.

Однако теперь не только молодежь, но и дети имеют возможность интегрироваться в экологическую политику. Общественная gалата совместно с РИА «ФедералПресс» открывает детский экологический пресс-центр. Его презентация прошла в рамках одного из круглых столов, куда были приглашены московские школьники.

Напомним, что Общественная палата и ФедералПресс в феврале организовали экопресс-центр для взрослых, который призван стать связующим звеном СМИ и власти с ведущими экологами-экспертами. Теперь дети, которые со школьной скамьи занимаются проблемами экологии, имеют возможность не просто высказать свое мнение, но и придать ему гласности. Лучшие работы, статьи, видеоролики маленьких экологов будут регулярно публиковаться на сайтах детского и взрослых пресс-центров.

«Мы не в первый раз принимаем у себя школьников. Нам хочется передать вам наши знания, пока вы еще молодые и красивые. Нам хочется популяризировать вас. Конечно, нужно всему учиться. Каждый из вас сможет стать знаменитым. У вас все будущее впереди. Будущее нашей природы в ваших руках», — заявила Альбина Дударева.

Детский экопресс-центр может стать социальным лифтом для детей, которые начинают свой путь в экологической журналистике. Об этом заявил генеральный директор РИА «ФедералПресс» Иван Еремин

«Работа экологического пресс-центра, в частности детского, может дать участникам некий социальный лифт в совершенно разных профессиях. Сегодня то, что мы здесь делаем — делаем для вас. Это серьезное занятие. Мы хотим передать вам страну», — отметил Еремин.

Отметим, что в ходе форума было проведено более пяти круглых столов, в которых приняли участие несколько сотен человек. В ходе обсуждений представителям общественных движений удалось представить свои предложения, которые через Общественную палату будут доработаны и направлены в органы власти.