Выбросы выхлопных газов снизились, воздух стал чище

5 июня, в День эколога, Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы провел мероприятия, где подводились итоги и чествовали защитников природы.

Будущее экологии в надежных руках

Сто лет назад в России появилось система дополнительного образования детей и юннатское движение. Сегодня юннаты — активные участники экологических акций и мероприятий «зеленых школ» города, таких как IX Московский экологический форум учащихся, Московская эколого-биологическая олимпиада «Природа России», VII Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников.

— Наша задача — научить детей понимать природу, правильно себя вести в окружающей природной среде, — говорит директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун . — Это основа экологической культуры, которая закладывается именно в раннем возрасте. Наши воспитанники знают, что в лесу нужно убирать за собой мусор, костры разжигать строго в установленных местах, ходить по тропинкам, чтобы не наносить ущерб живым организмам, которые встречаются в лесу.

Эти правила на зубок знают более пяти тысяч детей, которые занимаются в Московском детско-юношеского центре экологии, краеведения и туризма. Многие из них мечтают связать свою жизнь с защитой природы и упорно идут к своей мечте, задумывая все новые проекты.

— Мы с друзьями сделали две «Вермифермы», — рассказывает 10-летняя воспитанница Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Мария Ерохина , — это такие фермы, где специальные красные калифорнийские черви перерабатывают пищевые отходы. Они могут есть овощные и фруктовые очистки, бумагу и газету.

Возможно, благодаря именно им в будущем свалок в России станет меньше. Все, что они съели, перерабатывается в удобрение «биогумус», которым можно подкармливать цветы на подоконнике или овощи на огороде. Одну ферму мы сделали в картонной коробке, а другую в бутыли изпод кулера. Но сделать такую ферму можно из чего угодно.

Сохраним природу вместе

Ко Дню эколога приурочили вчера и экологический форум «Сохраним природу вместе». Он состоялся в здании Общественной палаты РФ с участием ученых, государственных и общественных деятелей, ведущих экспертов в области экологии.

На форуме прозвучала цифра: ежегодно каждый россиянин, включая детей, производит до 800 тонн отходов. К сожалению, и для столичного региона одним из актуальных вопросов остается утилизация мусора. Однако эффективных технологий по его переработке пока не выработано, хотя на эти цели было потрачено уже 50 миллиардов рублей. Но поиск решений проблемы продолжают ведущие ученые.

КСТАТИ

Всемирный день окружающей среды был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН . Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году, за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Празднование рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды. Сегодня Всемирный день окружающей среды — народное событие, сопровождающееся экологическими акциями, парадами велосипедистов, «зелеными» концертами, конкурсами сочинений и плакатов в школах, посадкой деревьев. Так, в парке «Сказка» участники праздника посадили 40 деревьев.

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