Экологическая привычка

Все москвичи — немного экологи. Я уверен, нет ни одного жителя столицы, который бы не переживал за экологию нашего большого мегаполиса. Одна из проблем, актуальных для москвичей, — раздельный сбор мусора и вторичная переработка сырья.

Ведь 90 процентов всех столичных отходов представляет собой различную упаковку. Причем 20 процентов из этого объема приходится на пластик. Поверьте, это внушительные объемы: в нашем городе живут более 12 миллионов человек.

Чаще всего в мусоропровод мы отправляем пластиковые бутылки. Одну или две. Казалось бы, ну чем они могут навредить? А ведь пластик разлагается в течение 400 лет. Поэтому, попадая в естественную среду, он наносит серьезный ущерб экосистеме. Только вдумайтесь, каждый год из-за пластикового загрязнения во всем мире погибают 400 тысяч водных млекопитающих.

Экомарафон — история о том, как решить эту проблему и тем самым защитить нашу планету в целом и любимый город в частности. Из каждой пластиковой бутылки можно извлечь колоссальную пользу. Это прекрасное вторсырье для производства того же самого пластика. И, слава богу, в столичном регионе есть завод, который занимается переработкой «бутылочных» отходов. Вторичное сырье из пластика имеет неплохую рыночную стоимость, поэтому проблем с его реализацией нет. Осталось только наладить сбор полезного мусора и его транспортировку до места переработки. Впрочем, экомарафон — не профанация. Я гарантирую: весь пластик, который мы соберем за время акции, не поедет на мусорный полигон, а будет переработан. По итогам марафона мы можем даже показать продукцию, сделанную из предоставленного москвичами вторсырья. Но для нас важно, чтобы это была не единичная акция. Так хочется, чтобы у жителей столицы вошла в норму экологическая привычка не выбрасывать в мусоропровод, а собирать пластиковые отходы, чтобы затем сдать их на переработку. А мы поможем и поддержим. Для этого у нас есть масса других экологических акций. Например, «Бумажный бум» по сбору макулатуры или «Разделяй и используй», когда по городу курсируют экомобили, принимающие мусор, который можно использовать как вторсырье.