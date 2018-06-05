Припомнили токсичные отходы в Зареке и разливы нефти: Тюмень заняла 17 место в экологическом рейтинге 

Тюменская область заняла 17 место в народном экологическом рейтинге регионов. Эксперты положительно оценили работу общественников, но припомнили разливы нефтепродуктов и захоронение токсичных отходов в Зареке. Формировала рейтинг общественная организация «Зеленый патруль». Результаты были опубликованы сегодня, 5 июня, в Международный день защиты окружающей среды и в День эколога в России. Положительно сказались на рейтинге региона акции по посадке деревьев и саженцев. Также добавили плюсов Тюменской области общественники, которые активно проводят мероприятия по сбору батареек, бумаги и пластика. «Зеленый патруль» учел даже акцию учащихся 32-й школы и православной гимназии под руководством сотрудников департамента городского хозяйства и «Леспаркхоза», которые развесили в Гилевской роще двадцать скворечников.
Негативно повлияли на рейтинг разливы нефти по вине крупных компаний и загрязнение токсичными отходами Зареки. Также упоминается обнаружение под Тюменью земельного участка, который загрязнила куриным пометом птицефабрика «Боровская». Не говорится в рейтинге о вырубке деревьев в городе, ставшей причиной возмущения тюменских общественников.
Лидером рейтинга является Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Антилидером стал наш сосед — Свердловская область (85 место). Затем идет Челябинская область, Московская область, Иркутская область, Брянская область, Республика Бурятия. Курганская область занимает в рейтинге 70 место, ХМАО — 62 место, Омская область — 65 место, ЯНАО — 47 место.
Как оценивали Тюменскую область