Ростовская область утратила позиции в экологическом рейтинге

Донской регион опустился на 22-ю строку в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации , опубликованном накануне общественной организацией «Зеленый патруль». При этом ранее Ростовская область занимала в нем 17-е место из 85.

— Весной «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по регионам России. Целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов, — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

По данным исследования, основной проблемой оказалась слабая разъяснительная работа властей регионов в области экологии.

— Порой о проекте строительства нового полигона или мусоросжигательного завода люди узнают по «сарафанному радио», что приводит к публичным конфликтам. Оценку «отлично» в рейтинге мы поставить не можем ни одному региону, — отметил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин

Стоит отметить, что на охрану окружающей среды в Ростовской области в этом году планируется потратить почти четыре миллиарда рублей. Из них 3,2 миллиарда власти предполагают задействовать из внебюджетных источников.

— Очень важно, что существенную часть программы составляют средства инвесторов. Предприятия активно внедряют ресурсосберегающие технологии, снижают негативное воздействие на окружающую среду, — пояснили в пресс-служба правительства региона.