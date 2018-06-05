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Ростовская область утратила позиции в экологическом рейтинге
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Белоруссия обвинила Россию в неадекватности

Ростовская область утратила позиции в экологическом рейтинге 

161.ru 32 минуты назад
Фото: 161.ru
Донской регион опустился на 22-ю строку в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, опубликованном накануне общественной организацией «Зеленый патруль». При этом ранее Ростовская область занимала в нем 17-е место из 85.
— Весной «Зеленый патруль» провел ряд экспедиций по регионам России. Целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов, — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.
По данным исследования, основной проблемой оказалась слабая разъяснительная работа властей регионов в области экологии.
— Порой о проекте строительства нового полигона или мусоросжигательного завода люди узнают по «сарафанному радио», что приводит к публичным конфликтам. Оценку «отлично» в рейтинге мы поставить не можем ни одному региону, — отметил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.
Стоит отметить, что на охрану окружающей среды в Ростовской области в этом году планируется потратить почти четыре миллиарда рублей. Из них 3,2 миллиарда власти предполагают задействовать из внебюджетных источников.
— Очень важно, что существенную часть программы составляют средства инвесторов. Предприятия активно внедряют ресурсосберегающие технологии, снижают негативное воздействие на окружающую среду, — пояснили в пресс-служба правительства региона.
«Зеленый патруль» проводил исследование в течение трех месяцев с 1 марта по 31 мая. В тройку лидеров рейтинга попали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Последние строчки в таблице заняли Московская, Челябинская и Свердловская области.
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