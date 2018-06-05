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Объем вредных выбросов в атмосферу в Оренбургской области сократился на 7%
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Объем вредных выбросов в атмосферу в Оренбургской области сократился на 7% 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в 2017 году составил 475,1 тыс. тонн. Это на 7,2% меньше, чем в 2016 году. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает Оренбургстат.
По данным службы, более 47% от всего объема выбросов пришлась на оксид углерода (223,3 тыс. тонн). Еще 22,3% пришлось на диоксид серы (105,9 тыс. тонн).
«Наибольшая экологическая нагрузка наблюдается в территориях, где сосредоточены крупные производства и автомобильный транспорт», — отмечается в сообщении.
Высокие показатели по загрязняющим выбросам в 2017 году зарегистрированы в Оренбурге, Оренбургском районе и Новотроицке. Так, в Оренбурге объем вредных выбросов в воздух составил 68,6 тыс. тонн или 14,4% от общего количества по области. В Оренбургском районе и Новотроицке этот показатель равен 64,3 тыс. тонн (13,5%) и 60,5 тыс. тонн (12,7%) соответственно.
«Основная доля выбросов от стационарных источников образуется в результате деятельности организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых (62,0% в общем объеме выбросов), предприятий обрабатывающего производства (27,5%)», — говорится в тексте сообщения.
На очистные сооружения в 2017 году поступило 867,1 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это на 26,2% больше по сравнению с 2016 годом. Из них 823,5 тыс. тонн уловлено и обезврежено. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на почти на 28%. Более 792 тыс. тонн загрязняющих веществ (96,2% от общего объема) были утилизированы.
По данным экологического рейтинга Зеленого патруля за весну 2018 года, Оренбургская область занимает 77 место из 85, тогда как весной 2017 года она занимала 81 строчку. В итоговом рейтинге за 2017 год регион находился на 78 позиции.
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