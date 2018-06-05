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Проверку воздуха провели в Нижегородской области 5 июня
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Проверку воздуха провели в Нижегородской области 5 июня 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Отбор проб воздуха сделали члены комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию в рамках выездного мероприятий на Бору 5 июня, сообщает Управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания.
Акция приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды.
Образцы воздуха взяли на площадке ФОКа «Красная горка». По словам экспертов, результаты будут известны через несколько дней.
«В крупных городах в основном бывают превышение этилбензола и диоксида азота. Это происходит из-за выбросов, которые производятся автотранспортом», — отметил, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Нина Андриянова.
«Подобные наблюдения помогают контролировать экологическую обстановку. После проведения анализа мы сможем точно узнать, какие вредные вещества содержатся в воздухе, и на основе полученных результатов определить источник загрязнения и принять меры к его устранению», — сказал заместитель председателя профильного комитета регионального парламента Роман Кабешев.
В этот же день аналогичные проверки воздуха сделали в Городце.
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