Проверку воздуха провели в Нижегородской области 5 июня

Отбор проб воздуха сделали члены комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию в рамках выездного мероприятий на Бору 5 июня, сообщает Управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания.

Акция приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды.

Образцы воздуха взяли на площадке ФОКа «Красная горка». По словам экспертов, результаты будут известны через несколько дней.

«В крупных городах в основном бывают превышение этилбензола и диоксида азота. Это происходит из-за выбросов, которые производятся автотранспортом», — отметил, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Нина Андриянова.

«Подобные наблюдения помогают контролировать экологическую обстановку. После проведения анализа мы сможем точно узнать, какие вредные вещества содержатся в воздухе, и на основе полученных результатов определить источник загрязнения и принять меры к его устранению», — сказал заместитель председателя профильного комитета регионального парламента Роман Кабешев