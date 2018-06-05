Выполнение майского указа по снижению выбросов в атмосферу начнут с Красноярска

МОСКВА . 21 мая. / ТАСС /. Красноярск станет первым из 12 крупных промышленных центров РФ , где реализуют план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках последнего майского указа президента России. Негативное воздействие на окружающую среду в городе планируется снизить на 20% до 2024 года, сообщил во вторник на II Всероссийском водном конгрессе начальник управления госконтроля Росприроднадзора Михаил Оводков.

Магнитогорск, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и 7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди задач документа была реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск , Красноярск, Липецк Медногорск , Нижний Тагил, Новокузнецк Читу . При этом в указе отмечается, что совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах должен уменьшится не менее чем на 20%.

"Первый среди 12 городов, обозначенных президентом, на сегодняшний день — город Красноярск, для нас он тестовый, пилотный регион. План по нему разработан, включает в себя 52 достаточно затратных мероприятия, требующих и федеральных, и региональных средств. К 2024 году снижение негативного воздействия на окружающую среду, согласно данному плану, намечено порядка 20%", — сказал Оводков.