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Выполнение майского указа по снижению выбросов в атмосферу начнут с Красноярска
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Выполнение майского указа по снижению выбросов в атмосферу начнут с Красноярска 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА. 21 мая. /ТАСС/. Красноярск станет первым из 12 крупных промышленных центров РФ, где реализуют план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках последнего майского указа президента России. Негативное воздействие на окружающую среду в городе планируется снизить на 20% до 2024 года, сообщил во вторник на II Всероссийском водном конгрессе начальник управления госконтроля Росприроднадзора Михаил Оводков.
7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди задач документа была реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу. При этом в указе отмечается, что совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах должен уменьшится не менее чем на 20%.
"Первый среди 12 городов, обозначенных президентом, на сегодняшний день — город Красноярск, для нас он тестовый, пилотный регион. План по нему разработан, включает в себя 52 достаточно затратных мероприятия, требующих и федеральных, и региональных средств. К 2024 году снижение негативного воздействия на окружающую среду, согласно данному плану, намечено порядка 20%", — сказал Оводков.
Он добавил, что Росприроднадзор также планирует включить в перечень территорий, требующих особого внимания с точки зрения экологической надзора, морские порты. В список этих объектов войдут порты Мурманска, Находки в Приморье и Советской Гавани в Хабаровском крае, так как именно на них поступает наибольшее количество жалоб.
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