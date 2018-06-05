В горах Адыгеи появится самшитовая роща

Экологи и волонтеры высадили в горах Адыгеи более 1 тыс. саженцев самшита колхидского

Экологи и волонтеры высадили во вторник в горах Адыгеи , в единственном в России генетическом питомнике, самшита колхидского, который как реликт и эндемик занесен в Красную книгу РФ. Первая в этом году акция приурочена к отмечаемому сегодня Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в России, сообщила ТАСС менеджер негосударственного природоохранного центра "НАБУ-Кавказ" Елена Сазонова

"На территории Цицинского участкового лесничества в Майкопском районе, где сегодня находится единственный в России резерват самшита колхидского, мы высадили более тысячи молодых саженцев этого фактически уничтоженного самшитовой огневкой краснокнижного растения. Столько же посажено с момента основания резервата. В акции приняли участие экологи, волонтеры, а также впервые — владельцы именных сертификатов на высадку самшита", — сказала она.

В "НАБУ-Кавказ" уточнили, что владельцами именных сертификатов, выкупаемых с осени прошлого года (стоимость одного саженца — 500 рублей), стали более 40 человек. Они приобрели право на высадку в резервате более 180 молодых деревьев. Часть владельцев сертификатов посадили самшит сами, некоторые доверили это сделать волонтерам. В Цицинское лесничество все были доставлены спецтранспортом.

В рамках всероссийского проекта по сохранению в дикой природе Кавказа самшита "НАБУ-Кавказ" работает совместно с АНО "Центр природы Кавказа". За последние два года площадь самшитовых лесов в горах Адыгеи удалось увеличить на 12% — с 4,2 га до 4,7 га. До конца этого года за счет новых посадок она вырастет до 6 га, рассказали в организации.

Как ранее сообщила ТАСС заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО "Центр природы Кавказа" Наталья Вавилова , цель экологов — сохранить участок с экосистемой самшита, чтобы в дальнейшем распространять его саженцы в горах Кубани и Адыгеи. Для борьбы с самшитовой огневкой применяется современный препарат битоксибациллин органического происхождения, относящийся к четвертому, минимальному классу опасности. Он действует избирательно — только на самшитовую огневку, безопасен для человека, животных и растений, не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях, воде и почве. Его эффективность — порядка 95%.

Самшитовая огневка попала в Россию из Европы в 2013 году вместе с зараженным посадочным материалом, который использовался при обустройстве олимпийских объектов. Он появился в реликтовой роще Адыгеи летом 2015 года. Потенциальный ущерб от гибели только одного га самшитового насаждения составлял порядка одного млрд рублей.