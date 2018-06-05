В мэрии рассказали, где будут ликвидированы несанкционированные свалки

Летом с территории Петрозаводска исчезнут более 30 свалок мусора.

Администрация столицы Карелии приступила к выполнению работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа, сообщает пресс-центр мэрии.

В рамках муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок подрядной организацией ООО «КарлСтройУправление» убраны две несанкционированные свалки общим объемом 945 куб. м в районе проспекта Лесного и Суоярвского шоссе.

На основании обращений горожан, поступивших в адрес администрации Петрозаводска, в летний период 2018 года планируется ликвидация более 30 свалок в районах Зарека, Кукковка, Древлянка, Ключевая, Первомайский, Соломенное и других районах города,

— говорится в сообщении.

Интересную историю про несанкционированные свалки, и как к ним относятся чиновники, читайте здесь.