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В мэрии рассказали, где будут ликвидированы несанкционированные свалки
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В мэрии рассказали, где будут ликвидированы несанкционированные свалки 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Летом с территории Петрозаводска исчезнут более 30 свалок мусора.
Администрация столицы Карелии приступила к выполнению работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа, сообщает пресс-центр мэрии.
В рамках муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок подрядной организацией ООО «КарлСтройУправление» убраны две несанкционированные свалки общим объемом 945 куб. м в районе проспекта Лесного и Суоярвского шоссе.
На основании обращений горожан, поступивших в адрес администрации Петрозаводска, в летний период 2018 года планируется ликвидация более 30 свалок в районах Зарека, Кукковка, Древлянка, Ключевая, Первомайский, Соломенное и других районах города,
— говорится в сообщении.
Интересную историю про несанкционированные свалки, и как к ним относятся чиновники, читайте здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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