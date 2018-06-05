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Белоруссия обвинила Россию в неадекватности

Эксперт: Нужна единица измерения запаха 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
России нужна новая система оценки качества воздуха. Такое мнение озвучил генеральный директор НИИ «Атмосфера» Олег Марцынковский на круглом столе, посвящённом экологической обстановке в Санкт-Петербурге.
«Обсуждая экологическую ситуацию, люди используют, в основном, слова «боль» и «запах», тогда как для юристов таких понятий просто не существует, поэтому борьба против неприятных запахов не увенчалась успехом. Надо обратиться к западному опыту и законодательно утвердить единицу измерения запаха, а также создать структуры, которые будут уполномочены мониторить воздух, используя единицу запаха», — сообщил эксперт.
Олег Марцынковский отметил, что в городе должна быть карта, на которой было бы видно, откуда поступают вредные и плохо пахнущие выбросы, как далеко распространяются и, как скоро их нейтрализуют.
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