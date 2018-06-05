Эксперт: Нужна единица измерения запаха

России нужна новая система оценки качества воздуха. Такое мнение озвучил генеральный директор НИИ «Атмосфера» Олег Марцынковский на круглом столе, посвящённом экологической обстановке в Санкт-Петербурге

«Обсуждая экологическую ситуацию, люди используют, в основном, слова «боль» и «запах», тогда как для юристов таких понятий просто не существует, поэтому борьба против неприятных запахов не увенчалась успехом. Надо обратиться к западному опыту и законодательно утвердить единицу измерения запаха, а также создать структуры, которые будут уполномочены мониторить воздух, используя единицу запаха», — сообщил эксперт.

Олег Марцынковский отметил, что в городе должна быть карта, на которой было бы видно, откуда поступают вредные и плохо пахнущие выбросы, как далеко распространяются и, как скоро их нейтрализуют.