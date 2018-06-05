Ещё
Власти через камеры собрались следить, как ярославцы выбрасывают мусор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти через камеры собрались следить, как ярославцы выбрасывают мусор 

76.ru 18 минут назад
Фото: 76.ru
Слишком много мусорят ярославцы. Стихийные свалки разбросаны по всему городу. На днях семь самосвалов мусора вывезли из под Добрынинского моста, ещё чуть дальше по дороге обнаружили другую свалку.
— Сейчас большая часть отходов уже вывезена, — рассказал председатель комитета по государственному экологическому надзору департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.
Всего за весну в Ярославской области обнаружили больше 50 несанкционированных свалок. Многие возникают по несколько раз уже на убранных местах. Теперь на этих популярных местах собираются установить видеокамеры.
Штраф за несанкционированное размещение отходов: для граждан — до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей— Мы всерьез задумываемся над установкой пишущего видеооборудования на опорах Добрынинского моста, где свалка возникает регулярно, — рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. — Нерадивые граждане и некоторые предприятия регулярно заполняют эту площадку мусором. Для нас это уже стало большой проблемой — приходится убирать отходы за счет средств бюджета, привлекать предприятия, сторонние организации.
На опорах хотят установить камеры и следить, чтобы под мост не скидывали отходы
Сейчас закончили вывоз мусора с трёх стихийных свалок в районе Юго-Западной окружной дороги. Губернатор Ярославской области обвинил самих жителей города в мусорной проблеме.
76.ru: последние новости
В двух районах Ярославля выгребли 350 тонн мусора: где копились свалки Несмотря на мусор: Ярославскую область высоко оценили в экологическом рейтинге Считаем мусоровозы: на полигоне «Скоково» поставили онлайн-камеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»483
В России появился новый штраф49
В Донбассе погиб брат Гонгадзе90
Поклонская ответила на обвинения в безумии177
Солистка группы «Фристайл» впала в кому6
Видео
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение