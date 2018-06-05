Власти через камеры собрались следить, как ярославцы выбрасывают мусор

Слишком много мусорят ярославцы. Стихийные свалки разбросаны по всему городу. На днях семь самосвалов мусора вывезли из под Добрынинского моста, ещё чуть дальше по дороге обнаружили другую свалку.

— Сейчас большая часть отходов уже вывезена, — рассказал председатель комитета по государственному экологическому надзору департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Всего за весну в Ярославской области обнаружили больше 50 несанкционированных свалок. Многие возникают по несколько раз уже на убранных местах. Теперь на этих популярных местах собираются установить видеокамеры.

Штраф за несанкционированное размещение отходов: для граждан — до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей— Мы всерьез задумываемся над установкой пишущего видеооборудования на опорах Добрынинского моста, где свалка возникает регулярно, — рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова . — Нерадивые граждане и некоторые предприятия регулярно заполняют эту площадку мусором. Для нас это уже стало большой проблемой — приходится убирать отходы за счет средств бюджета, привлекать предприятия, сторонние организации.

На опорах хотят установить камеры и следить, чтобы под мост не скидывали отходы

Сейчас закончили вывоз мусора с трёх стихийных свалок в районе Юго-Западной окружной дороги. Губернатор Ярославской области обвинил самих жителей города в мусорной проблеме.