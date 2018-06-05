Самый чистый и самый грязный регион. В России опубликован экологический рейтинг

Экологический рейтинг российских регионов опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».

Самыми чистыми субъектами стали в основном аграрные регионы Тамбовской, Курской, Белгородской областей и Алтая . Есть и один интересный новичок в десятке лидеров, который относится к промышленным субъектам РФ , — Мурманская область . Металлургические предприятия и военные объекты не помешали ей взлететь с 13 на 6 место, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Добиться таких результатов удалось целым рядом защитных мер. Например, в конце 2017 года в области была запущена первая в российском Заполярье мусоросортировочная линия. Кроме того, идет очистка Кольского залива от затонувших кораблей.

"Утилизация брошенных судов уже идет. Поднято два судна. Казалось бы, это не много. Однако нужно понимать, что перед началом очистки проведена масштабная работа с документами. Все-таки очень трудно найти владельцев брошенных судов, сложно признать суда бесхозными. Эта работа начата впервые за 25 лет. Также завершен один из уникальных международных проектов — реабилитация одного из самых радиационно-опасных регионов. Это бывший берег базы на Губе Андреева. Отгружена первая партия отработанного ядерного топлива", — заявила представитель правительства Мурманской области Зоя Аристова.

Помимо этого, руководство области активно сотрудничает с промышленными компаниями. Яркий пример — "Норникель" . На Петербургском экономическом форуме 2018 года глава региона Марина Ковтун подписала соглашение о реконфигурации производства Кольской горно-металлургической компании. Она рассчитана на 5 лет и по ее итогам активы предприятия должны вырасти в два раза, экономическая эффективность увеличиться на 17%, а выбросы вредных веществ, наоборот, снизиться.

Работы по снижению загрязнения окружающей среды идут уже давно. Но, судя по отчетам правительства Мурманской области, концентрация диоксида серы в поселках Заполярный и Никель , где и располагается Кольская ГМК, снижается начиная с 2013 года. По данным за 2016 год в первом населенном пункте она лишь немного превышает допустимые концентрации. Однако к 2019 году количество диоксида серы должно упасть на 50%.

"У нас есть город Мончегорск , который раньше вызывал ассоциации с марсианским пейзажем: это выжженные деревья, рыже-зеленая почва. Сейчас благодаря проекту «Норникеля» проведена рекультивация почвы, высажены деревья", — добавила Аристова.

Горно-металлургическая компания выделила на модернизацию своего производства 20 миллиардов рублей. Причем 5 из них пойдут на экологические проекты. Кстати, 2 июня мурманские СМИ сообщили, что Кольская ГМК отказывается от «грязной» плавки никеля и переходит к чистой электроэкстракции. Эта технология позволяет значительно уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.

5 июня во Всемирный день защиты окружающей среды на час прекратят работу сразу несколько цехов Кольской ГМК. В Мончегорске остановят 2 печи и столько же конвертеров, а в поселке Никель — 3 рудно-термических печи и опять же 2 конвертера. На производственном плане это никак не скажется, а вот количество вредных выбросов сократится.

По данным организации «Зеленый патруль», самая неблагополучная экологическая обстановка сложилась в таких российских субъектах, как Московская, Челябинская и Свердловская области. По данным специалистов, столичный регион можно отнести к одному из самых проблемных.