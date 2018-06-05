Ещё
Победителей определят по весу. Роспановцы участвуют в экологической акции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победителей определят по весу. Роспановцы участвуют в экологической акции 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В компании «Роспан Интернешнл» по инициативе отдела охраны окружающей среды и первичной профсоюзной организации проводят акцию «Сдай батарейку!».
Как рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды управления ПБОТОС предприятия Ольга Андрияка, акция направлена на улучшение состояния экологии, повышение экологической культуры сотрудников, а также вовлечение их в активную деятельность по раздельному сбору отходов.
«Специальных промо-акций, нацеленных на привлечение интереса коллег к мероприятию не было, тем не менее, роспановцы охотно подключились к инициативе», — сказала она.
Завершится мероприятие в сентябре, — сообщает пресс-служба предприятия. Инициативная группа с 18 по 20 сентября проведет у работников прием и взвешивание отработанных батареек разных типов. По их весу и определят победителей. В Международный день мира объявят итоги акции, вручат подарки лидерам, а после 21 сентября отработанные батарейки отправят на переработку. Самые активные участники — члены первичной профсоюзной организации — получат специальные призы от профкома. Для них также организуют лотерею. По словам организаторов, в перспективе планируют установить специальные контейнеры на территории промыслов и в офисах «Роспан Интернешнл». Это позволит проводить сбор батареек на постоянной основе.
ИА Север-Пресс: последние новости
На остров Вилькицкого набирают добровольцев Погода все испортила. Экосумку придется подождать Нефтяники пообещали. Цены на бензин и дизтопливо в России стабилизируются
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»483
В России появился новый штраф49
В Донбассе погиб брат Гонгадзе90
Поклонская ответила на обвинения в безумии177
Солистка группы «Фристайл» впала в кому6
Видео
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение