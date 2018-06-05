Победителей определят по весу. Роспановцы участвуют в экологической акции

В компании «Роспан Интернешнл» по инициативе отдела охраны окружающей среды и первичной профсоюзной организации проводят акцию «Сдай батарейку!».

Как рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды управления ПБОТОС предприятия Ольга Андрияка, акция направлена на улучшение состояния экологии, повышение экологической культуры сотрудников, а также вовлечение их в активную деятельность по раздельному сбору отходов.

«Специальных промо-акций, нацеленных на привлечение интереса коллег к мероприятию не было, тем не менее, роспановцы охотно подключились к инициативе», — сказала она.

Завершится мероприятие в сентябре, — сообщает пресс-служба предприятия. Инициативная группа с 18 по 20 сентября проведет у работников прием и взвешивание отработанных батареек разных типов. По их весу и определят победителей. В Международный день мира объявят итоги акции, вручат подарки лидерам, а после 21 сентября отработанные батарейки отправят на переработку. Самые активные участники — члены первичной профсоюзной организации — получат специальные призы от профкома. Для них также организуют лотерею. По словам организаторов, в перспективе планируют установить специальные контейнеры на территории промыслов и в офисах «Роспан Интернешнл». Это позволит проводить сбор батареек на постоянной основе.