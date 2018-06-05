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В Саратове коммунальщики борются с незаконным сливом жидких отходов в канал
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В Саратове коммунальщики борются с незаконным сливом жидких отходов в канал 

АиФ 1 час назад
В Саратове коммунальщики борются с незаконным сливом жидких отходов в канализацию, специализированные предприятия города, занимающиеся сбором отходов, обязаны согласовывать объем стоков и их качественный состав, сообщили в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
За слив нечистот в городские канализационные сети без соответствующего разрешения карается штрафом в для юридических лиц в виде штрафа в размере от 100 до 250 тысяч рублей (ст. 8.2. КоАп РФ).
«Если вы стали свидетелем несанкционированного сброса жидких бытовых отходов в канализационные сети города, просим сообщать об этом в Инспекцию водных ресурсов ООО «КВС» по телефону: (8452) 28-50-38», -просят в ООО «КВС».
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