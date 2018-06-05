В Минприроды назвали субъективным эко-рейтинг регионов РФ

ТАСС , 5 июня. Минприроды РФ отмечает субъективность эко-рейтинга регионов РФ, опубликованного во вторник общественной организацией «Зеленый патруль». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба министерства.

"Рейтинг «Зеленого патруля» — еще один достаточно субъективный взгляд на ситуацию. Методология непонятна", — прокомментировала эко-рейтинг пресс-служба Минприроды.