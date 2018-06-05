В Минприроды назвали субъективным эко-рейтинг регионов РФ 

ТАСС, 5 июня. Минприроды РФ отмечает субъективность эко-рейтинга регионов РФ, опубликованного во вторник общественной организацией «Зеленый патруль». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба министерства.
"Зеленый патруль" — общественная организация, занимающаяся составлением эко-рейтингов, разработкой природоохранных программ и мероприятий. Лидерами эко— рейтинга организации стали Тамбовская область, Алтайский край и Курская область. Московская, Челябинская и Свердловская области оказались в конце списка.
"Рейтинг «Зеленого патруля» — еще один достаточно субъективный взгляд на ситуацию. Методология непонятна", — прокомментировала эко-рейтинг пресс-служба Минприроды.
По официальным данным Минприроды, лидерами экологического рейтинга регионов России в 2017 году стали Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край.
На последние места экологического рейтинга в прошлом году попали Орловская и Псковская области, а также город Севастополь. Столица России заняла 48-е место, в то время как Московская область оказалась на седьмом.