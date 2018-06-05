Ещё
Новые экологические программы анонсировали в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые экологические программы анонсировали в Ленобласти 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На официальном сайте Администрации Ленинградской области появилась информация о том, как проходит Всемирный день окружающей среды в регионе. Сегодня в Ленобласти анонсировано появление сразу двух проектов, связанных с охраной природных ресурсов.
Первый — это постоянно действующая Общественная экологическая служба от комитета государственного экологического контроля. Второй — заповедник «Ивинский разлив» от комитета по природным ресурсам Ленобласти.
В первый проект будут привлекаться волонтеры, которые помогут находить места незаконных свалок отходов. Это повысит эффективность работы комитета государственного экологического контроля, под контролем которого в мае было ликвидировано 136 свалок, четыре из которых крупные.
Во втором проекте планируется создать особо охраняемую территорию регионального значения в Подпорожском районе общей площадью 82 060 гектара. Юридический статус особо охраняемой территории планируют присвоить до конца 2018 года. В объекты охраны войдут, в основном, старовозрастные леса, ельники, черноольшанники, трищетинник сибирский, природные комплексы сплавинных островов Ивинского разлива.
Помимо планов от комитетов в Ленобласти также проходит экологический субботник на побережье Ладоги в заказнике Коккоревский. В мероприятии принимают участие работники областного комитета по природным ресурсам и волонтеры. Перед ними стоит цель очистить часть побережья Ладоги между деревнями Ганнибаловка и Коккорево в бухте Петрокрепость от мусора.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Составлен рейтинг самых экологичных российских регионов «А люди задыхались». Челябинские заводы втайне сжигали автобусы Ярославский губернатор посетил мусорный полигон «Скоково»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»491
В России появился новый штраф49
В Донбассе погиб брат Гонгадзе88
Поклонская ответила на обвинения в безумии174
Солистка группы «Фристайл» впала в кому5
Видео
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение