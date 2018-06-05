Новые экологические программы анонсировали в Ленобласти

На официальном сайте Администрации Ленинградской области появилась информация о том, как проходит Всемирный день окружающей среды в регионе. Сегодня в Ленобласти анонсировано появление сразу двух проектов, связанных с охраной природных ресурсов.

Первый — это постоянно действующая Общественная экологическая служба от комитета государственного экологического контроля. Второй — заповедник «Ивинский разлив» от комитета по природным ресурсам Ленобласти.

В первый проект будут привлекаться волонтеры, которые помогут находить места незаконных свалок отходов. Это повысит эффективность работы комитета государственного экологического контроля, под контролем которого в мае было ликвидировано 136 свалок, четыре из которых крупные.

Во втором проекте планируется создать особо охраняемую территорию регионального значения в Подпорожском районе общей площадью 82 060 гектара. Юридический статус особо охраняемой территории планируют присвоить до конца 2018 года. В объекты охраны войдут, в основном, старовозрастные леса, ельники, черноольшанники, трищетинник сибирский, природные комплексы сплавинных островов Ивинского разлива.

Помимо планов от комитетов в Ленобласти также проходит экологический субботник на побережье Ладоги в заказнике Коккоревский. В мероприятии принимают участие работники областного комитета по природным ресурсам и волонтеры. Перед ними стоит цель очистить часть побережья Ладоги между деревнями Ганнибаловка и Коккорево в бухте Петрокрепость от мусора.