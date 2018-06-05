Около 4 млрд рублей направят на природоохранные мероприятия на Дону

Около 4 млрд рублей планируется направить в 2018 году на реализацию в Ростовской области программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Согласно информации из официальных источников, 598,6 млн рублей на природоохранные мероприятия предполагается затратить из бюджетных средств, 3,2 млрд рублей — из внебюджетных источников.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, в настоящее время в регионе реализуется ряд мероприятий по сохранению биоразнообразия, обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий, восстановлению лесных и водных ресурсов, экологическому образованию и воспитанию. Проводятся экологические акции и фестивали. Донские предприятия направляют средства на внедрение ресурсосберегающих технологий, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.