Ещё
Около 4 млрд рублей направят на природоохранные мероприятия на Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 4 млрд рублей направят на природоохранные мероприятия на Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Около 4 млрд рублей планируется направить в 2018 году на реализацию в Ростовской области программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».
Согласно информации из официальных источников, 598,6 млн рублей на природоохранные мероприятия предполагается затратить из бюджетных средств, 3,2 млрд рублей — из внебюджетных источников.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, в настоящее время в регионе реализуется ряд мероприятий по сохранению биоразнообразия, обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий, восстановлению лесных и водных ресурсов, экологическому образованию и воспитанию. Проводятся экологические акции и фестивали. Донские предприятия направляют средства на внедрение ресурсосберегающих технологий, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
АиФ Ростов: последние новости
Правила ужесточились. Как обеспечат безопасность на ЧМ по футболу в Ростове Назначение начальника городского управления культуры согласовали в Ростове Досрочная сдача ЕГЭ по истории и химии на Дону прошла без нарушений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»483
В России появился новый штраф49
В Донбассе погиб брат Гонгадзе90
Поклонская ответила на обвинения в безумии177
Солистка группы «Фристайл» впала в кому6
Видео
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение