Чувашия вошла в десятку лидеров экологического рейтинга регионов России

"Правительство Чувашии уделяет самое пристальное внимание повышению экологической безопасности, увеличению количества зеленых зон. Большим шагом в этом направлении стала реализация важнейших инвестиционных проектов. Благодаря строительству самого современного в России полигона твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске , созданию комплекса сооружений по обработке осадков на водоочистной станции «Заовражная» в Чебоксарах риск нанесения ущерба окружающей среде сведен к минимуму", — процитировали в пресс-службе главу региона Михаила Игнатьева

По словам губернатора, в этом году завершится технический этап рекультивации закрытой свалки ТКО в городе Чебоксары. На эти цели будет направлено более 350 миллионов рублей.

"Для защиты населения от негативного воздействия сточных вод в прошлом году начато строительство третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Хочу отметить, что в результате реализации этого проекта улучшится экологическое благополучие почти половины жителей Чувашии", — сказал глава региона.

Он добавил, что до 2025 года в республике планируется завершить реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений в Мариинском Посаде и Ядрине, построить локальные очистные сооружения ливневых сточных вод в Чебоксарах и Новочебоксарске.

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