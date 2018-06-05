В губернии отметили День эколога 

В ежегодном послании и майских указах президента России Владимира Путина охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов названы в числе приоритетных и перспективных проектов стратегического развития страны до 2024 года.
"Для сбережения здоровья людей усилий только лишь медицины будет недостаточно. На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия", — сказал в обращении к Федеральному собрания Владимир Путин.
На это же обратил внимание в своем послании Дмитрий Азаров: «Жизнь каждого из нас зависит не только от доходов, но и от многих других факторов. Одним из важнейших элементов качества жизни является среда, окружающая человека».
В Самарской области природоохранными учреждениями, промышленными предприятиями, научным сообществом, экологическими и волонтерскими организациям реализуются масштабные программы по охране окружающей среды.
Как отметил Виктор Кудряшов, достигнутые результаты, а также способность общества заниматься охраной и восстановлением окружающей среды — это один из главных факторов развития. «Какие бы города мы не строили, как бы не развивали дорожную, транспортную, социальную инфраструктуру, все это имеет значение лишь тогда, когда мы можем дышать чистым воздухом, пить чистую воду, купаться в чистой Волге», — отметил он. С 2000 года в губернии проводится конкурс «ЭкоЛидер», позволяющий проанализировать природоохранную деятельность в регионе, оценить усилия муниципалитетов, организаций и граждан, направленные на обеспечение экологической безопасности. Если на первый конкурс было подано всего 17 заявок, то в нынешнем за лидерство боролось 527 номинантов — от детских садов до флагманов региональной промышленности. В номинации «Город» третью статуэтку «ЭкоЛидер» завоевал Чапаевск, среди районов пятый знак отличия и переходящий Кубок получил Кинельский район. В своих категориях победителями также стали Национальный парк «Самарская Лука», ООО «Газпром трансгаз Самара», Новокуйбышевский завод масел и присадок, отрадненское молодежное экологическое движение «Зеленая планета», СГЭУ, «Самарская газета». «Энтузиастом» года названа Оксана Литвиненко (ЦДТ «Ирбис», Самара), эколидером в номинации «Профи» стал доцент университета путей сообщения Юрий Холопов. Лидером в номинации «Городское и сельское поселение» второй год подряд признана Хворостянка. Знак отличия «ЭкоЛидер-2017» был вручен главе сельского поселения Галине Маркеевой. «У нас каждый житель заботится об экологии, — поделилась она. — В этом году мы уже высадили три тысячи деревьев, у нас налажен раздельный сбор мусора, а у каждой улицы есть ответственные за чистоту. Мы очень любим свой край и стараемся сохранять природу в первозданном виде». В день эколога и Всемирный день охраны окружающей среды самому опытному самарскому экологу, главе ЗАО «Экология-Сервис» Владимиру Чупшеву было присвоено звание «Заслуженный эколог Самарской области». Ректор СамГТУ, руководитель научно-аналитического центра промышленной экологииДмитрий Быков был награжден почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской». Он выразил уверенность, что вопросы экологии всегда будут находиться в приоритете региональных властей. «Только вместе мы сделаем нашу жизнь лучше, воздух чище, а воду прозрачнее», — сказал ректор политеха.