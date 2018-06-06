Эксперты ОНФ выявили экологические нарушения на сумму более 150 млрд рублей

«В работу по спасению нашей природы вовлечены десятки тысяч человек — активистов ОНФ, которые помогают улучшить экологическую обстановку. Во всех регионах действуют наши группы по проблемам экологии и защиты леса, а также ведется работа по устранению несанкционированных свалок в рамках проекта „Генеральная уборка“, — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По его словам, более чем за три года с момента основания центра были выявлены экологические нарушения на сотни миллиардов рублей.

»В первую очередь мы считаем ущерб, причиненный экологии со стороны черных лесорубов, деятельность которых провоцирует возникновение лесных пожаров и сопровождается застройкой земель лесного фонда. Непоправимый ущерб наносят незаконные свалки и серые полигоны, которых благодаря ресурсу «Интерактивная карта свалок» было выявлено более 18 тысяч. Также значительный ущерб наносит незаконное недропользование. Так, ущерб только от одного незаконного песчаного карьера может исчисляться сотнями миллионов рублей", — отметил эксперт.

Миронов также отметил, что за время работы центра общественного мониторинга эксперты ОНФ разработали и добились принятия федерального закона о «зеленых щитах».

"Благодаря активистам ОНФ в 28 регионах ходатайства о создании лесопарковых зеленых поясов одобрены региональными законодательными собраниями. В территории зеленых щитов вошли около 1 миллиона гектаров экологически эффективных территорий. Нам удалось спасти от вырубок более 600 тысяч гектаров особо ценных лесов", — подчеркнул он.

Кроме того, был принят закон о лесовосстановлении, новшеством которого является внедрение систем контроля процесса лесовосстановления с помощью дистанционного зондирования, фото— и видеомониторинга. Также экспертами ОНФ был подготовлен доклад об итогах Года экологии, в котором собраны все предложения по улучшению экологической обстановки.

"Стоит отметить, что перед ОНФ стоит большая задача — проконтролировать выполнение принятых майских указов президента, одна из основных тем которых посвящена вопросам экологии. И именно это направление мы берем на свой контроль и призываем всех экологов присоединиться. Кроме того, мы готовим предложения к национальному проекту «Экология» и будем контролировать их выполнение", — резюмировал Миронов.