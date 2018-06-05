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А. Кульбачевский: Более 30% москвичей готовы к раздельному сбору мусора
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А. Кульбачевский: Более 30% москвичей готовы к раздельному сбору мусора 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Собирать отходы раздельно готовы более 30% москвичей. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе запуска акции «Экомарафон» в Московском зоопарке.
«Наша глобальная задача — снизить нагрузку на полигоны за счет раздельного сбора отходов. И, как показывают опросы, уже более 30% москвичей готовы к раздельному сбору мусора. Сейчас появились предприятия, готовые к раздельной переработке пластиковых отходов. В московском регионе объем пластиковых отходов — около 1 млн тонн в год, однако перерабатывается лишь 30 тыс. тонн. При этом они обеспечены сырьем лишь на 40%. У переработчиков есть спрос и на него надо реагировать», — сказал А. Кульбачевский.
Он отметил, что акция «Экомарафон» будет проходить в течение месяца в период чемпионата мира по футболу 2018 г., она призвана показать москвичам и гостям столицы пользу от раздельного сбора мусора.
С 5 июня в рамках акции «Экомарафон», организованной совместно с Московским зоопарком, на территории зоосада проходит сбор пластиковых бутылок, которые впоследствии будут отправлены на переработку. Также в ходе акции в зоопарке пройдут лекции и мастер-классы, посвященные раздельному сбору мусора.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога, которые отмечаются 5 июня.
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