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Новые фильтры на ПНТЗ сохранят воздух в Первоуральске чистым
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Новые фильтры на ПНТЗ сохранят воздух в Первоуральске чистым 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Первоуральском новотрубном заводе, который входит в Группу ЧТПЗ, заменили фильтры газоочистных сооружений. Их обновление снизит выбросы пыли и сведет к минимуму воздействие производства на окружающую среду. В конструкции новых фильтров использованы инновационные технологии, из-за чего они стали более прочными, а значит, будут очищать воздух гораздо дольше. Выбор производителя фильтров проводился при участии «Научно-исследовательского института нетканых материалов». Стоимость проекта составила 20 млн рублей.
Помимо обновления системы фильтрации предприятием проведены ремонт искрогасителей, препятствующих выбросам газов в атмосферу, и настройка режимов регенерации фильтров. Стоит отметить, что замена газоочистного оборудования проводятся на ПНТЗ ежегодно.
«ПНТЗ неукоснительно следует требованиям законодательства и стремится свести к минимуму нагрузку на экологию. В 2018 году предприятие намерено реализовать ряд общественно значимых мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Бюджет на экологические проекты увеличится на 20%», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
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