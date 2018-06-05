Новые фильтры на ПНТЗ сохранят воздух в Первоуральске чистым

На Первоуральском новотрубном заводе, который входит в Группу ЧТПЗ , заменили фильтры газоочистных сооружений. Их обновление снизит выбросы пыли и сведет к минимуму воздействие производства на окружающую среду. В конструкции новых фильтров использованы инновационные технологии, из-за чего они стали более прочными, а значит, будут очищать воздух гораздо дольше. Выбор производителя фильтров проводился при участии «Научно-исследовательского института нетканых материалов». Стоимость проекта составила 20 млн рублей.

Помимо обновления системы фильтрации предприятием проведены ремонт искрогасителей, препятствующих выбросам газов в атмосферу, и настройка режимов регенерации фильтров. Стоит отметить, что замена газоочистного оборудования проводятся на ПНТЗ ежегодно.