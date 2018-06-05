Псковская областная организация «Чудской проект» в партнерстве с природоохранными и образовательными учреждениями региона провела к Всемирному дню охраны окружающей среды экологическую информационно-просветительскую акцию «Знакомься — Твоя земля!», сообщили в госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.
Программа включала в себя работу фотовыставки, посвященной природным территориям края, игровую экологическую площадку, экологические мастер-классы, информационно-просветительские площадки с показом цикла передач «Заповедными тропами» и турнир школьных экологических команд.
В рамках акции и к 140-летию Ботанического сада в нем был установлен информационный стенд и 18 табличек с описанием типичных и нетипичных для нашей полосы растений. Среди них — груша уссурийская, орех маньчжурский, бархат амурский и другие.
Всего в акции «Знакомься — Твоя земля!» приняло участие свыше 500 человек. Мероприятия подготовлены и проведены в рамках эко-образовательного проекта «Твоя земля», реализуемого Псковской областной общественной организацией с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Акция прошла при поддержке госкомитета области по природопользованию, Управления Росприроднадзора по Псковской области, государственного управления образования региона, администрации Пскова, государственного природного заповедника «Полистовский», национального парка «Себежский», ПсковГУ, областного центра развития одаренных детей и юношества, Фонда гарантий и развития предпринимательства региона.