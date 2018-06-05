Псковские общественники провели акцию «Знакомься — Твоя земля!»

Псковская областная организация «Чудской проект» в партнерстве с природоохранными и образовательными учреждениями региона провела к Всемирному дню охраны окружающей среды экологическую информационно-просветительскую акцию «Знакомься — Твоя земля!», сообщили в госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Программа включала в себя работу фотовыставки, посвященной природным территориям края, игровую экологическую площадку, экологические мастер-классы, информационно-просветительские площадки с показом цикла передач «Заповедными тропами» и турнир школьных экологических команд.

В рамках акции и к 140-летию Ботанического сада в нем был установлен информационный стенд и 18 табличек с описанием типичных и нетипичных для нашей полосы растений. Среди них — груша уссурийская, орех маньчжурский, бархат амурский и другие.

Всего в акции «Знакомься — Твоя земля!» приняло участие свыше 500 человек. Мероприятия подготовлены и проведены в рамках эко-образовательного проекта «Твоя земля», реализуемого Псковской областной общественной организацией с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.