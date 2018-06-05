Три министерства к 20 июня распределят ответственность за мусорную отрасль в РФ

МОСКВА , 5 июня. / ТАСС /. Минстрой России совместно с Минприроды Минпромторгом предложат совместное решение проблем отрасли обращения с отходами в регионах. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам совещания с участием руководства трех министерств, экспертов и представителей регионов, которое состоялось в Минстрое 4 июня.

Контроль за отраслью сейчас осуществляют три министерства. Минприроды занимается экологическим надзором за предприятиями отрасли и объектами захоронения мусора, Минпромторг — инфраструктурными изменениями, в том числе разработкой концепции технопарков с сортировкой и переработкой отходов, а Минстрой — коммунальными услугами и нормами строительства.

"Консолидированный подход к решению проблем обращения с отходами будут выработаны к 20 июня — такое решение принято на совместном совещании Минстроя России, Минприроды России и Минпромторга России", — говорится в сообщении.

Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что министерствам необходимо в кратчайшие сроки определить зоны ответственности и выработать совместный план работы, так как нормативная база для отрасли должна быть готова к 1 октября. «Должны быть разобраны полномочия структур, установлена ответственность, прописаны первоочередные меры. Согласованное решение с четким пониманием шагов будет представлено группой 20 июня», — отметил он.

Минприроды предложило разработать единый документ по отрасли обращения с отходами. «У всех есть опорные наработки. Коллеги из Минпромторга, например, подготовили свою стратегию и определили перечень приоритетных инфраструктурных объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нужно консолидировано рассмотреть возможность создания единого документа», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин

Для учета всех условий проведения перехода на новую систему обращения с отходами, на трехстороннем совещании решено создать рабочую группу, в состав которой войдут представители Минстроя, Минприроды, Минпромторга, эксперты отрасли и представители регионов.

О реформе отрасли

Все регионы России с 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Соглашения с региональными операторами необходимо было подписать до 1 мая, однако некоторые субъекты РФ до сих пор не объявили конкурс по их отбору.

Еще один важный элемент реформы — принятые региональные программы, которыми предусмотрено строительство объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Только их наличие является основанием для выделения финансирования субъекту РФ из средств, аккумулируемых за счет экологического сбора. По данным Минприроды, в 2018 году на средства субсидии в 1 млрд рублей планируется создать 22 объекта в 15 регионах страны.