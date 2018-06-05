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Экологи провели рейд по пикниковым точкам на природной территории «Кузьминки-Люблино»
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Экологи провели рейд по пикниковым точкам на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Рейд по выявлению мест, где незаконно жарят шашлыки, провели в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».
Участниками рейда стали депутат Мосгордумы Зоя Зотова, полицейские, госинспекторы по охране окружающей среды и волонтеры. За два часа рейда удалось обнаружить четыре компании нарушителей, которые игнорировали оборудованную пикниковую зону со столами, мангалами и бочками для использованного угля. Госинспектор составил протоколы и выписал штрафы (от 4 000 до 5 000 рублей). А волонтеры вручили всем отдыхающим памятки с правилами пребывания на особо охраняемых природных территориях.
— Мы ведем обширную работу по экологическому воспитанию детей и молодежи, чтобы вырастить новое поколение москвичей, ответственных за сохранение природы, — констатировала Зоя Зотова.
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