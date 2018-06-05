Экологи провели рейд по пикниковым точкам на природной территории «Кузьминки-Люблино»

Рейд по выявлению мест, где незаконно жарят шашлыки, провели в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

Участниками рейда стали депутат Мосгордумы Зоя Зотова , полицейские, госинспекторы по охране окружающей среды и волонтеры. За два часа рейда удалось обнаружить четыре компании нарушителей, которые игнорировали оборудованную пикниковую зону со столами, мангалами и бочками для использованного угля. Госинспектор составил протоколы и выписал штрафы (от 4 000 до 5 000 рублей). А волонтеры вручили всем отдыхающим памятки с правилами пребывания на особо охраняемых природных территориях.

— Мы ведем обширную работу по экологическому воспитанию детей и молодежи, чтобы вырастить новое поколение москвичей, ответственных за сохранение природы, — констатировала Зоя Зотова.