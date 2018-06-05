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Нижегородская область вошла в десятку регионов с худшей экологией
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Нижегородская область вошла в десятку регионов с худшей экологией 

В городе N 39 минут назад
Фото: В городе N
Седьмое место в рейтинге регионов с худшей экологией заняла Нижегородская область. В тройке самых неблагополучных в плане окружающей среды регионов оказались Свердловская, Челябинская и Московская области. Наиболее экологически безопасными в России эксперты признали Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край.
Данный экологический рейтинг субъектов России по итогам весны 2018 года был составлен общественной организацией «Зеленый патруль», пишет RT.
Как пояснил корреспонденту ИА «В городе N» руководитель нижегородского экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов, чтобы выбраться из этого «антирейтинга», необходимо начать серьезнее работать над существующими проблемами в регионе.
Из областного бюджета на экологию тратится порядка 0,5%, а необходимо тратить 5-6%, чтобы хоть как-то сдвинуться с мертвой точки. Все эти скудные средства идут в основном на ликвидацию «Черной дыры», «Белого моря» и Игумновской свалки. Это, конечно, хорошо. Но нашему региону необходимы мероприятия по охране живой природы.
Регион сложный, промышленно насыщенный. А компенсирует промышленный вред только живая природа. Город за последние десятилетия значительно вырос, последний парк был открыт к 45-летию Победы. В шести районных центрах Нижегородской области нет очистных сооружений совсем. 60 очистных комплексов области изношены на 90%.
Необходимо также бережно относиться к тем паркам и зеленым зонам, которые уже есть в городе и области, и не допускать их застройки.
Асхат Каюмов
руководитель нижегородского экологического центра «Дронт»
Как отметил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин в интервью RT, в будущем в топ-10 субъектов с наиболее благоприятной экологической обстановкой могут войти Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Отметим, что Москва занимает 23-е место в числе самых «чистых» регионов, а Московская область при этом в тройке самых экологически неблагоприятных.
Ранее сообщалось, что неизвестное вещество убило всю рыбу в озере Березовой Поймы.
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