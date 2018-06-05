В Александрове прошел митинг за закрытие местной свалки

Они выступили против ввоза столичного мусора на территорию региона. Также активисты заявляют, что чиновники не хотят решать вопрос о рекультивации свалки.

Активисты принесли на митинг воду из ручья, который протекает вблизи городского мусорного полигона. В него попадает жидкий фильтрат. Они предложили депутатам выпить воду.

По итогам митинга Олег Лебедев пообещал отправить правительственные телеграммы генеральному прокурору и губернатору области с требованием провести тщательное расследование ситуации с Александровской городской свалкой.