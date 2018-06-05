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Из «Лосиного острова» стартовал автопробег «Заповедное кольцо»
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Из «Лосиного острова» стартовал автопробег «Заповедное кольцо» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 июн — РИА Новости. Автомобильный пробег «Заповедное кольцо» по самым интересным заповедникам центра европейской части России стартовал из дендрария национального парка «Лосиный остров» в День эколога, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас в центральной части России находятся очень много заповедных жемчужин, а люди просто о них не знают. В Год добровольца мы хотим показать, как мы охраняем заповедники, и без граждан тут не обойтись", — сказал РИА Новости директор департамента охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин.
По его словам, сегодня в заповедниках создаются современные экологические тропы, открытые для всех желающих, в том числе для маломобильных граждан. В частности, такая тропа создаётся в расположенном в Ярославской области национальном парке «Плещеево озеро».
Маршрут автопробега пройдет через национальные парки «Лосиный остров» (Москва и Московская область), «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Мещёра» (Владимирская область), заповедники «Приокско-Террасный» (Московская область) и «Центрально-Лесной» (Тверская область), Валдайский национальный парк (Новгородская область). В каждом из них в ознаменование нового «зеленого» маршрута будет высажена аллея «Заповедное кольцо».
В частности, Валдайский национальный парк впервые покажет экологическую тропу протяженностью 59 километров, где можно увидеть редкие по красоте пейзажи, а также места боевых сражений Великой Отечественной войны.
В свою очередь в Приокско-Террасном заповеднике отметят 70-летие Зубрового питомника и представят подвесную эко-тропу «Сквозь листву», которая проходит на высоте восемь метров, представляя собой серию мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками.
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