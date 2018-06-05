Из «Лосиного острова» стартовал автопробег «Заповедное кольцо»

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ ( МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ), 5 июн — РИА Новости . Автомобильный пробег «Заповедное кольцо» по самым интересным заповедникам центра европейской части России стартовал из дендрария национального парка «Лосиный остров» в День эколога, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас в центральной части России находятся очень много заповедных жемчужин, а люди просто о них не знают. В Год добровольца мы хотим показать, как мы охраняем заповедники, и без граждан тут не обойтись", — сказал РИА Новости директор департамента охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин

По его словам, сегодня в заповедниках создаются современные экологические тропы, открытые для всех желающих, в том числе для маломобильных граждан. В частности, такая тропа создаётся в расположенном в Ярославской области национальном парке «Плещеево озеро».

В частности, Валдайский национальный парк впервые покажет экологическую тропу протяженностью 59 километров, где можно увидеть редкие по красоте пейзажи, а также места боевых сражений Великой Отечественной войны.

В свою очередь в Приокско-Террасном заповеднике отметят 70-летие Зубрового питомника и представят подвесную эко-тропу «Сквозь листву», которая проходит на высоте восемь метров, представляя собой серию мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками.