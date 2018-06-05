В Соколе ликвидировали несанкционированную свалку

Масштабное освещение проблемы несанкционированной свалки в Соколе в СМИ и социальных сетях дало результаты. На ситуацию отреагировала прокуратура , после чего мусор был убран.

Как сообщает областная прокуратура, склад мусора стихийно образовался у дома № 21 по улице Кирова в Соколе. Сначала управляющая компания несколько дней не вывозила мусор, а потом свалка начала быстро разрастаться, создавая неудобства местным жителям. Они написали о своей проблеме в социальных сетях, тему подхватили средства массовой информации. Вскоре проблемой заинтересовались и прокуроры.

По результатам проверки в адрес руководителя администрации Сокола внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Главный специалист МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» привлечен к дисциплинарной ответственности, а несанкционированная свалка бытовых отходов ликвидирована.