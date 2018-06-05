В Гусь-Хрустальном московский бизнесмен вывозил мусор на закрытую свалку

Его обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

На земельном участке Гусевского лесничества вблизи деревни Никулино более 30 лет местное предприятие осуществляло деятельность по сбору, вывозу и утилизации мусора от населения и юридических лиц на территории Гусь-Хрустального

В мае 2014 года лицензия закончилась, а в ноябре 2014 года деятельность городской свалки была прекращена. Участок леса подлежал рекультивации.

Обвиняемый, руководивший на тот момент ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный», воспользовался закрытием свалки и получил земельный участок под свалкой в аренду для рекультивации земель, загрязненных отходами.

Одновременно ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» приняла на себя обязательства по сбору, вывозу мусора от населения и юридических лиц и дальнейшую их доставку для утилизации на полигон у деревни Марьинка Камешковского района.

Но «бизнесмен» продолжил завозить мусор на полигон у деревни Никулино. В день свалка принимала 100-120 тонн мусора, а на полигон Марьинка для утилизации иногда вывозилось не более 30 тонн отходов. Остальной мусор продолжал храниться на землях лесного фонда.

По указанию обвиняемого в период с 29 июля 2014 по 12 февраля 2016 года на свалку у деревни Никулино было вывезено не менее 28 тысяч 299 тонн твердых бытовых отходов.

За полтора года руководитель ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» получил незаконный доход в размере более 91 миллиона рублей, в том числе за счет повышения тарифа на вывоз мусора для населения и юридических лиц, объясняя это перевозкой мусора от деревни Никулино до полигона в Камешковском районе, которая фактически не осуществлялась.

Обвиняемый свою вину в ходе следствия не признал. Дело направлено в суд.